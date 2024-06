Obiettivo ripartenza: perché il Como può essere la scelta giusta per Belotti

La carriera di Belotti potrebbe ripartire dal Como: c'è l'accordo con la Roma, il giocatore deve ancora dare il suo ok.

Il Como è vicino a farsi un regalo niente male per l'attacco dopo aver festeggiato la promozione in Serie A: il club lombardo è a un passo da Andrea Belotti, reduce dalla seconda parte di stagione trascorsa in prestito alla Fiorentina.

Il cartellino del 'Gallo' è di proprietà della Roma che, secondo quanto riferito da 'Sky Sport', ha raggiunto un'intesa col Como per la cessione a titolo definitivo: affare da 5 milioni, bonus compresi.

L'ultima parola, adesso, spetta allo stesso Belotti che deve ancora dare il suo benestare a un'operazione potenzialmente benefica per la sua carriera, bisognosa di stimoli freschi da cui ripartire dopo qualche anno intriso di difficoltà.