Oasis in Italia nel 2025 o nel 2026? Tour e biglietti della reunion, le date ufficiali confermate

Quindici anni dopo lo scioglimento, gli Oasis tornano insieme: quanto costano i biglietti e date dei live fuori dal Regno Unito.

Milioni di fans hanno atteso la reunion dei fratelli Gallagher. Dal 27 agosto 2024, è ufficiale: gli Oasis tornano insieme per diversi concerti nel 2025.

La band britpop simbolo degli anni '90 e dei primi 2000 suonerà in patria, e non solo, il prossimo anno. Per la gioia di chi è cresciuto proprio in quegli anni, dunque i millenials.

In particolare gli Oasis, che hanno dato via ad alcune delle canzoni più famose degli anni '90, tra cui Wonderwall, Don't Look Back in Anger e Champagne Supernova.