Nuovo stadio della Roma, il progetto: quando e dove potrebbe essere costruito l'impianto giallorosso

La Roma ha ufficialmente presentato al Comune il progetto per la realizzazione del nuovo stadio. Questo quanto si legge nella nota diramata dal club giallorosso.“L’AS Roma comunica con grande soddisfazione di aver consegnato oggi, 23 dicembre 2025, il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) del nuovo stadio, un passaggio fondamentale che avvicina il Club alla realizzazione di una delle infrastrutture sportive più ambiziose e moderne d’Europa”.

“Il progetto depositato, che precede la fase di progetto esecutivo, rappresenta la sintesi di un lavoro approfondito, svolto con rigore tecnico, attenzione alla sostenibilità e con una visione chiara: offrire alla città di Roma e ai suoi tifosi un impianto all’altezza della loro storia, della loro passione e del loro futuro”.