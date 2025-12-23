Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
CM Stadio Roma Pietralata populous 2026
Nino Caracciolo

Nuovo stadio della Roma, il progetto: quando e dove potrebbe essere costruito l'impianto giallorosso

La Roma ha presentato al Comune il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo stadio che dovrebbe sorgere nell’area di Pietralata. L’impianto avrà “la Curva Sud più grande d’Europa”.

Pubblicità

Un nuovo importantissimo passo in avanti verso la realizzazione del nuovo stadio.

Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web, la Roma ha annunciato “di aver consegnato il 23 dicembre 2025 il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) del nuovo stadio, un passaggio fondamentale che avvicina il Club alla realizzazione di una delle infrastrutture sportive più ambiziose e moderne d’Europa”.

Ma dove potrebbe essere realizzato il nuovo stadio della Roma? Quali sono le tempistiche? Quali saranno le caratteristiche principali del nuovo impianto?

  • PRESENTATO IL PROGETTO DEL NUOVO STADIO

    La Roma ha ufficialmente presentato al Comune il progetto per la realizzazione del nuovo stadio. Questo quanto si legge nella nota diramata dal club giallorosso.“L’AS Roma comunica con grande soddisfazione di aver consegnato oggi, 23 dicembre 2025, il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) del nuovo stadio, un passaggio fondamentale che avvicina il Club alla realizzazione di una delle infrastrutture sportive più ambiziose e moderne d’Europa”. 

    “Il progetto depositato, che precede la fase di progetto esecutivo, rappresenta la sintesi di un lavoro approfondito, svolto con rigore tecnico, attenzione alla sostenibilità e con una visione chiara: offrire alla città di Roma e ai suoi tifosi un impianto all’altezza della loro storia, della loro passione e del loro futuro”.

    • Pubblicità

  • DOVE POTREBBE ESSERE COSTRUITO IL NUOVO STADIO DELLA ROMA?

    La Roma ha scelto Pietralata come località dove costruire il suo nuovo impianto sportivo. “L’importanza dell’opera, in termini di dimensioni, modernità dello stadio, potenziale impatto urbano e tempistiche previste, ha consentito l’inserimento dello stadio di Pietralata tra i potenziali stadi deputati a ospitare UEFA Euro 2032, si legge nella nota.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO POTREBBE ESSERE PRONTO L'IMPIANTO?

    Ma quanto potrebbe essere pronto il nuovo stadio della Roma? La data indicativa, al momento, è quella del 2029. Nella nota diramata dalla società giallorossa viene specificato come “l’importanza dell’opera, in termini di dimensioni, modernità dello stadio, potenziale impatto urbano e tempistiche previste, ha consentito l’inserimento dello stadio di Pietralata tra i potenziali stadi deputati a ospitare UEFA Euro 2032”.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • QUANTI POSTI AVRÀ IL NUOVO STADIO?

    L’impianto di gioco di Pietralata dovrebbe avere 60mila posti.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUALI SONO LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLO STADIO?

    Nel comunicato diramato dalla Roma vengono specificate alcune delle caratteristiche principali presenti nel progetto del nuovo stadio di Pietralata.

    • Una Curva Sud monumentale, la più grande d’Europa, pensata come cuore pulsante dello stadio e simbolo della passione romanista.
    • Un’architettura iconica ispirata alla tradizione romana, con linee contemporanee e un forte legame con il territorio locale.
    • Spazi moderni, multifunzionali e progettati per vivere l’esperienza AS Roma non solo durante le giornate di gara.
    • Interventi mirati a migliorare mobilità, servizi, sostenibilità ambientale e integrazione urbana, con l’obiettivo di creare un polo sportivo e sociale di riferimento per la Capitale.
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Genoa crest
Genoa
GEN
0