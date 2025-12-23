Nuovo stadio della Roma, il progetto: quando e dove potrebbe essere costruito l'impianto giallorosso

Un nuovo importantissimo passo in avanti verso la realizzazione del nuovo stadio.
Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web, la Roma ha annunciato “di aver consegnato il 23 dicembre 2025 il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) del nuovo stadio, un passaggio fondamentale che avvicina il Club alla realizzazione di una delle infrastrutture sportive più ambiziose e moderne d’Europa”.
Ma dove potrebbe essere realizzato il nuovo stadio della Roma? Quali sono le tempistiche? Quali saranno le caratteristiche principali del nuovo impianto?