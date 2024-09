Il nuovo ruolo di Giorgio Chiellini alla Juventus: cos'è l'Head of Football Institutional Relations

La Juventus ha annunciato ufficialmente il ritorno a Torino di Giorgio Chiellini: ma di cosa si occuperà l'ex capitano bianconero?

Giorgio Chiellini è tornato a casa. Due anni dopo l'addio, che in realtà come previsto da tutte le parti non è stato altro che un arrivederci, l'ex capitano torna a far parte a tutti gli effetti dell'organigramma bianconero.

Solo che questa volta, avendo appeso le scarpe al famoso chiodo alla fine del 2023 al termine dell'esperienza negli Stati Uniti con i Los Angeles FC, Chiellini ricoprirà un nuovo ruolo alla Juventus: niente più tackle e chiusure, niente più colpi di testa, ma un lavoro in giacca e cravatta che permetterà di scoprire un personaggio nuovo.

Head of Football Institutional Relations: questo è il nuovo ruolo di Chiellini alla Juventus. Ma di cosa si occuperà nel dettaglio l'ex difensore?