Il nuovo ruolo del braccetto al Fantacalcio Mantra: cos'è e come potrà essere utilizzato

Tra i ruoli dei giocatori nella modalità del Fantacalcio Mantra ci sarà anche quello del braccetto: cos'è e come può essere sfruttato.

Non solo l'introduzione dello Switch Plus: tra le novità annunciate per la nuova stagione del Fantacalcio figura anche l'arrivo di un nuovo ruolo per quanto concerne la modalità Mantra.

Stiamo parlando del braccetto, ovvero del ruolo ascrivibile ai due giocatori ai lati del difensore centrale nel contesto di una difesa a tre. Per fare un esempio pratico, potremmo dire che Pavard e Bastoni sono i due braccetti dell'Inter, rispettivamente alla destra e alla sinistra del centrale Acerbi nello schieramento di Inzaghi.

Ma come influirà questa nuova introduzione all'interno del Fantacalcio Mantra? E quali saranno le caratteristiche proprie del braccetto?