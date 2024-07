Nuovo portiere per l'Empoli: è quasi fatta per l'arrivo di Vasquez dal Milan

Devis Vasquez si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Empoli: decisivo il blitz per l'acquisto dal Milan.

Serviva un portiere per sopperire alle partenze di Caprile e Berisha, e in casa Empoli non è stato perso tempo: in dirittura d'arrivo la trattativa col Milan per Devis Vasquez.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il blitz della società toscana ha sortito un effetto decisivo: superata la concorrenza di Spezia e Torino, altri club pronti a mettere le mani sul colombiano.

'Sì' del Milan alla proposta di un prestito con diritto di riscatto, formula gradita nell'eventualità di un trasferimento a titolo definitivo tra un anno.