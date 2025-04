Nuovo modulo, vecchi dubbi per Conceição: Abraham-Gimenez-Jovic, in tre per una maglia con l’Atalanta

AC Milan vs Atalanta

Da Jovic e Abraham a Santiago Gimenez: abbondanza centravanti per Sérgio Conceição. Chi giocherà titolare contro l’Atalanta? Le ultime.

Nuovo Milan, vecchi dubbi. Un po’ per necessità e un po’ per scelta tecnica, ma nell’ultimo turno di campionato Sérgio Conceição ha cucito un nuovo vestito tattico alla sua squadra, ottenendo risposte molto positive.

Il passaggio alla difesa a tre è stato ben metabolizzato dai rossoneri, come conferma il 4-0 finale sull’Udinese. Il 3-4-3 sembra sposarsi al meglio con le caratteristiche degli elementi presenti in rosa: da Theo Hernandez a Pavlovic, passando per Leao.

Sérgio Conceição riconfermerà lo stesso modulo nella gara di domenica sera contro l’Atalanta, con molti uomini confermati rispetto all’undici sceso in campo a Udine e un triplo ballottaggio nel ruolo di centravanti. Quello che ormai sta diventando un dubbio “classico” prima di ogni match.