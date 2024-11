Nuovo allenatore Roma, da Allegri a Rudi Garcia: chi sarà il sostituto di Juric? Mancini, Terzic, Ranieri e i nomi per il futuro giallorosso

Esonerato Juric, la Roma è al lavoro per portare in giallorosso il terzo allenatore della stagione: sarà una prima volta in Serie A?

Dodicesima in classifica, la Roma ha scelto di esonerare Juric. Dopo De Rossi, salta anche il tecnico croato, per nulla riuscito a dare un'identità o una svolta ad una squadra giallorossa mai così in difficoltà nella prima parte di campionato. Ed ora?

Nel comunicato in cui la Roma ha annunciato l'esonero di Juric, la società ha evidenziato di essere al lavoro per un nuovo tecnico, che dovrebbe essere annunciato a giorni. I nomi nel calderone del futuro giallorosso sono tantissimi, ma nessuno sembra essere veramente in prima fila.

Ora dopo ora arrivano i sorpassi di vecchi nomi e allenatori che invece potrebbero allenare per la prima volta non solo a Roma, ma in generale in Serie A.