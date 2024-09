Nuova partnership per il Torino: ufficiale l’accordo con Red Bull

Il Torino ha annunciato la nascita di una partnership con Red Bull: sarà Official Energy Drink Partner per la stagione 2024-2025.

Il Toro granata ed il ‘Toro Rosso’ uniti da una nuova partnership.

Il Torino ha infatti annunciato che Red Bull, azienda leader a livello mondiale degli energy drink, è il nuovo Official Energy Drink Partner del club.

Di tratta di una sponsorizzazione importante per la società granata, che si lega così non solo ad uno dei marchi più noti del pianeta, ma anche ad un partner che da anni è grande protagonista non solo nel mondo del calcio, ma in quello dello sport in generale.