La nuova maglia della Roma per il 2024/2025: rosso scuro e righe dorate, è ispirata alle origini

La Roma ha svelato la maglia che indosserà nella prossima stagione: è legata al periodo di Campo Testaccio. Lunedì l'esordio contro il Kosice.

A un mese esatto, o quasi, dall'inizio del nuovo campionato, ecco che le squadre di Serie A iniziano a svelare con costanza le maglie della prossima stagione: dopo la Juventus, oggi è toccato alla Roma.

In mattinata, il club giallorosso e l'Adidas, suo sponsor tecnico, hanno ufficializzato la divisa che la formazione di Daniele De Rossi indosserà nel 2024/2025: la maglia in questione è ispirata alle origini del club capitolino.

Come comunicato dall'Adidas, la Roma indosserà la nuova maglia per la prima volta lunedì 22 luglio, in occasione dell'amichevole che i giallorossi disputeranno contro gli slovacchi del Kosice.