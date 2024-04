Nuova maglia Juventus per il 2024/2025, le anticipazioni: cambia la struttura delle strisce

In attesa del lancio ufficiale della nuova divisa, ecco le proiezioni de La Maglia Bianconera: cambio radicale rispetto al 2023/24.

Una qualificazione alla Champions League da blindare in maniera definitiva, qualche risultato di prestigio da conquistare per far dimenticare i disastri degli ultimi due mesi, e poi anche per la Juventus sarà tempo di pensare alla prossima stagione.

Per quanto riguarda il mercato estivo, certo, e in generale l'organizzazione della rosa che tornerà a disputare tre competizioni. Ma anche per quanto riguarda la maglia, che come ogni stagione sarà diversa da quella attuale.

Il canale specializzato La Maglia Bianconera, in questo senso, ha rivelato le anticipazioni sulla nuova divisa home che la Juventus indosserà nel 2024/2025.