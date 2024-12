Il compromesso di Thiago Motta per la nuova Juventus: il super attacco fa "fuori" Thuram

La versione della Juventus vista a Monza riporta i bianconeri a vincere: Thuram escluso, scelta che sarà confermata?

La svolta, nella formazione di partenza, Thiago Motta l'ha data a questa Juventus: sul campo, si è vista solo in parte in realtà ma intanto i bianconeri sono tornati alla vittoria in campionato dopo un mese e mezzo. E quindi, il risultato dà "ragione" al tecnico e alle sue mosse.

A Monza tutti dentro contemporaneamente i "big". Per la prima volta hanno giocato insieme Dusan Vlahovic, Nico Gonzalez, Francisco Conceicao, Kenan Yildiz e Teun Koopmeiners. Quest'ultimo a centrocampo.

Nella "nuova" Juventus disegnata da Motta, chi non ha trovato spazio inizialmente è stato Khephren Thuram: è davvero lui il sacrificato per far spazio a tutti i giocatori offensivi o sarà possibile vedere in campo anche il francese? Ecco le soluzioni che ha l'allenatore.