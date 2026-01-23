La nuova Ferrari per il Mondiale F1 del 2026: le foto della vettura, il colore e le differenze aerodinamiche dopo la presentazione

Il countdown è scaduto: la nuova Ferrari per il Mondiale del 2026 è stata svelata al pubblico, sui social e, anche se per pochi minuti, in pista. Insomma: il Cavallino è pronto per la stagione che verrà, che coincide anche con il cambio di regolamento e le nuove macchine.

Non solo scelte estetiche, ma anche tante modifiche aerodinamiche alla base della rivoluzione Rossa che caratterizzerà il nuovo campionato, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton vogliosi di riscatto dopo le ultime annate non proprio esaltanti.

Ma cosa cambia con la nuova Ferrari per il 2026? Tutto ciò che c'è da sapere dopo la presentazione della nuova vettura.