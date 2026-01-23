Pubblicità
Ferrari SF-26 2026YouTube
Antonio Torrisi

La nuova Ferrari per il Mondiale F1 del 2026: le foto della vettura, il colore e le differenze aerodinamiche dopo la presentazione

La Rossa presenta la nuova monoposto per la stagione 2026 di Formula 1: a Fiorano primi giri davanti a diversi tifosi presenti. Leclerc e Hamilton vogliosi di riscatto dopo le ultime stagioni della Ferrari: cos cambia con le nuove macchine.

Il countdown è scaduto: la nuova Ferrari per il Mondiale del 2026 è stata svelata al pubblico, sui social e, anche se per pochi minuti, in pista. Insomma: il Cavallino è pronto per la stagione che verrà, che coincide anche con il cambio di regolamento e le nuove macchine.

Non solo scelte estetiche, ma anche tante modifiche aerodinamiche alla base della rivoluzione Rossa che caratterizzerà il nuovo campionato, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton vogliosi di riscatto dopo le ultime annate non proprio esaltanti.

Ma cosa cambia con la nuova Ferrari per il 2026? Tutto ciò che c'è da sapere dopo la presentazione della nuova vettura.

  • LE FOTO DELLA NUOVA FERRARI SF-26 PER IL 2026

    Tramite i suoi canali social, la Ferrari ha svelato la nuova macchina per la stagione 2026 di Formula 1: un look che riporta un rosso acceso, ma anche un'importante presenza di bianco.

  • COSA CAMBIA NELLA NUOVA FERRARI PER IL 2026?

    Non solo, ovviamente, la scelta del colore, che riporta, come detto, un rosso più acceso delle scorse stagioni e il bianco intorno all'abitacolo e nella parte anteriore del cofano motore.

    Andranno analizzate, nel dettaglio, e ovviamente in pista in occasione dei test a Barcellona e in Bahrain, le scelte aerodinamiche che poi potrebbero fare la differenza rispetto alle altre vetture.

  • CALENDARIO TEST FORMULA 1: QUANDO SCENDE IN PISTA LA FERRARI

    Al di là dello shakedown di Fiorano, in occasione della presentazione ufficiale, la nuova Ferrari scenderà in pista in tre diverse sessioni di test per provare le nuove soluzioni visto il nuovo regolamento per il Mondiale di F1 del 2026.

    Si parte da Barcellona dal 26 al 30 gennaio con delle prove su pista a porte chiuse, poi ci si sposterà in Bahrain, con due sessioni di test a porte aperte: la prima dall'11 al 13 febbraio e la seconda dal 18 al 20 febbraio.

  • COS'È SUCCESSO ALLA FERRARI DOPO LA PRESENTAZIONE? GUASTO O VETTURA FERMA REGOLARMENTE?

    C'è stata grande curiosità, pochi secondi dopo la presentazione della nuova Ferrari, perché una volta sceso in pista Lewis Hamilton la sua vettura si è fermata, creando un po' di confusione tra i tifosi.

    In realtà si è trattato non di un guasto, ma di puro protocollo: dopo un giro a Fiorano, la monoposto ha fatto rientro, scortata dai meccanici, ai box. Seguiranno più giri nelle prossime ore.

