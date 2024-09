Nuova avventura per Perisic: trattativa in chiusura con il PSV Eindhoven

Il croato ex Inter, svincolato dopo aver risolto il contratto con l'Hajduk Spalato di Gattuso, è in trattativa con il PSV Eindhoven.

Il futuro di Ivan Perisic sembra essere arrivato ad un punto di svolta. Dopo essersi svincolato dall’Hajduk Spalato, il croato ex Inter è finito al centro di indiscrezioni di mercato.

Diverse squadre di Serie A si erano fatte avanti per il classe 1989, con Como, Genoa e Monza interessate all’ex nerazzurro.

La possibilità di vederlo tornare nel campionato italiano ha alimentato le voci nelle scorse settimane, data la sua esperienza e il contributo significativo che potrebbe offrire in termini di qualità ed esperienza.

Nelle ultime ore, una nuova pista ha preso prepotentemente corpo e potrebbe portare alla svolta definitiva.

Il PSV Eindhoven si è fatto avanti per Ivan Perisic. Il club olandese sta dialogando con l’entourage del calciatore per arrivare all’accordo e tesserarlo a parametro zero.