Nuova avventura per Lina Souloukou: è il nuovo amministratore delegato del Nottingham Forest

Lina Souloukou riparte dalla Premier League: arrivato l’annuncio della società inglese, le prime parole dell’ex dirigente della Roma.

Lina Souloukou, ex dirigente della Roma, è il nuovo amministratore delegato del Nottingham Forest. La manager greca, 41 anni, dà il via ad un nuovo capitolo della sua carriera e sbarca in Premier League.

Proprio come Juric, che ad un mese e mezzo dalla fine della sua avventura sulla panchina della Roma ha firmato un contratto con il Southampton, anche la Souloukou prosegue il suo percorso in Inghilterra.

L'annuncio ufficiale è stato accolto con entusiasmo sia dalla società inglese che dalla stessa Souloukou, che si prepara ad affrontare questa nuova sfida con determinazione e ambizione.