Nuova avventura per Coutinho: già trovato l’accordo, si attende solo il ‘via libera’

L’attaccante brasiliano ex Inter è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera: si attende che l’Aston Villa lo liberi.

Superata la soglia delle trentadue primavere, per Philippe Coutinho sembra essere arrivato il momento di salutare definitivamente il calcio europeo.

Per l’ufficialità ci sarà da attendere ancora un po’, ma l’attaccante brasiliano non solo ha già scelto da dove ripartire, ma ha già trovato un accordo con quello che sarà il suo nuovo club.

Per lui non si spalancheranno le porte dell’Arabia Saudita, cosa accaduta negli ultimi anni a diversi altri campioni in cerca di qualcosa di diverso, ma si sta invece profilando un clamoroso ritorno a casa.