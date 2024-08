Romelu Lukaku è ufficialmente il nuovo 11 del Napoli: lo ha svelato il club azzurro attraverso una Instagram Story.

Il Napoli ha un nuovo 11: Romelu Lukaku.

Alzato il sipario anche sul numero di maglia, che il belga indosserà nel suo primo anno in azzurro.

Lukaku vestirà dunque la 11 e non la 9 che è stata per 4 anni di Victor Osimhen, escluso dalla lista per la Serie A dal club.