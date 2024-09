Notte storica per San Marino: prima vittoria di sempre in match ufficiali

San Marino vs Liechtenstein

San Marino riscrive la storia contro il Liechtenstein: il goal di Sensoli regala la prima vittoria in match ufficiali ai 'Titani'.

Una notte storica, da tramandare a figli e nipotini nel corso degli anni: quello che all'apparenza sembrava essere un normale giovedì sera di fine estate, alla fine ha assunto le sembianze di un sogno divenuto realtà per i tifosi di San Marino.

La nazionale guidata dal commissario tecnico Roberto Cevoli ha infatti ottenuto la prima vittoria di sempre per quanto riguarda i match ufficiali, in cui l'appuntamento coi tre punti era sempre andato in fumo.

Stavolta contro il Liechtenstein è andata in maniera decisamente diversa: secondo successo in assoluto considerando anche le amichevoli, a 20 anni di distanza dall'ultimo inflitto proprio agli avversari odierni.