"Non un minuto di silenzio": l'iniziativa del Palermo contro la violenza sulle donne

La società siciliana ha deciso di scendere in campo sul tema del femminicidio: magliette commemorative e segno rosso sulla faccia dei giocatori.

Il Palermo dice basta alla violenza sulle donne e scende in campo in memoria delle vittime di femminicidio.

La società rosanero, infatti, ha comunicato che - contro il Sassuolo, nella gara valida per la 32esima giornata di Serie B - scenderà in campo con una maglietta commemorativa per sensibilizzare il pubblico su questo argomento.

Allo stadio Renzo Barbera, inoltre, i giocatori di Alessio Dionisi giocheranno con l'ormai noto segno rosso sulla faccia, simbolo della lotta contro questa atroce violenza.