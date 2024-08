Non solo Tiago Djalò per la Roma: nuovo sondaggio per lo svincolato Hummels

La Roma sta per ufficializzare Tiago Djalò e ripensa a Mats Hummels, svincolato dopo l'esperienza al Borussia Dortmund. Difficile l'ipotesi Skriniar.

Ultimi scampoli del calciomercato da protagonista per la Roma, prossima a ufficializzare lo scambio di prestiti col Milan che vedrà Alexis Saelemaekers trasferirsi alla corte di De Rossi e Tammy Abraham fare il percorso inverso.

In casa giallorossa il mirino è però puntato anche al rafforzamento del reparto difensivo: dalla Juventus è in arrivo Tiago Djalò, che potrebbe non essere l'unico volto nuovo nella retroguardia.

Il riferimento è a Mats Hummels, ancora senza squadra dopo la fine della seconda esperienza al Borussia Dortmund.