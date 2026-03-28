Non solo Dzeko e il gioiello Alajbegovic: fisicità, equilibrio e transizioni, come gioca la Bosnia

Tra gli uomini di punta della Bosnia-Erzegovina, anche uno dei più interessanti talenti del calcio europeo e non solo: Kerim Alajbegovic.

Ha solo 18 anni, milita in quella straordinaria fucina di talenti che è il Salisburgo ed ha già attirato l'interesse di alcuni tra i più grandi club del Vecchio Continente.

Resta da capire se Barbarez, in una sfida decisiva come quella contro l'Italia, deciderà di schierarlo dal 1': quello che è certo è che ha le qualità tecniche per spaccare la partita.

Chiedere per conferma al Galles che, a Cardiff, dopo il suo ingresso in campo al 62', non è riuscito mai a contenerlo. Lui, che della sua Nazionale è stato il più giovane esordiente ed anche il più giovane marcatore, è dotato di qualità fuori dal comune che si traducono in velocità, dribbling ed anche precisione dei passaggi.

Predilige partire largo a sinistra per poi accentrarsi e cercare il tiro, ma può essere schierato anche sull'out opposto o dietro le punte.

Contro il Galles ha sfornato, da calcio d'angolo, l'assist per l'1-1 e poi, nella lotteria finale dei calci di rigore, si è preso la responsabilità di calciare per ultimo.