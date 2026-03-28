Non solo Dzeko e il gioiello Alajbegovic: fisicità, equilibrio e transizioni, come gioca la Bosnia

Un ultimo ostacolo da superare, quello che separa l'Italia da un ritorno ai Mondiali atteso da dodici anni.
La Nazionale Azzurra affronterà la Bosnia-Erzegovina nella finale dei playoff che mettono in palio uno degli ultimi pass per il Campionato del Mondo.
Dopo aver battuto l'Irlanda del Nord a Bergamo, grazie alle reti nel secondo tempo di Tonali e Kean, Gattuso e i suoi uomini si giocheranno il tutto per tutto a Zenica, uno stadio piccolo ma che per l'occasione si trasformerà in un'autentica bolgia.
Lo svantaggio di contendersi la qualificazione in trasferta potrebbe essere compensato dalla maggior fatica fatta dai Dragoni giovedì scorso in Galles, visto che, dopo essere andati a un passo dall'eliminazione ed essere riusciti a pareggiare all'86' grazie al solito ed eterno Dzeko, hanno avuto bisogno di spingersi fino ai calci di rigore per avere la meglio.
La Bosnia-Erzegovina, proprio come l'Italia, punta a tornare a giocare un Mondiale dopo dodici anni e lo farebbe per la seconda volta nel corso della sua giovane storia.
Una rappresentativa che forse, rispetto a qualche tempo fa, ha qualcosa in meno dal punto di vista delle individualità, ma che è in grande fiducia (non perde da settembre) e che è anche andata a un soffio dalla qualificazione diretta.
Un avversario, dunque, assolutamente da non sottovalutare e certamente di rango superiore rispetto all'Irlanda del Nord.