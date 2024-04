"Non posso aspettarlo": ma ora El Bilal Touré si è guadagnato la fiducia di Gasperini

A marzo il tecnico dell'Atalanta esprimeva tutti i propri dubbi sul recupero dell'attaccante. Il goal di Monza può segnare un nuovo inizio.

Il turnover, d'accordo. Però più di qualcuno si è sorpreso lo stesso alla lettura della formazione ufficiale dell'Atalanta, a un'ora circa dal posticipo di Monza: in attacco compariva il nome di El Bilal Touré, in pratica l'ultima scelta dell'attacco orobico.

Gasperini ha rimescolato le carte, e come dargli torto: pochissimi giorni fa c'è stata l'impresa col Liverpool, alle porte la Fiorentina per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, quindi il campionato, di nuovo l'Europa League per le semifinali, eccetera eccetera. Una maratona continua. E così, spazio anche a chi fin qui ha giocato pochissimo.

E il bello è che Touré si è fatto trovare pronto. Lui ha aperto lui l'azione del raddoppio, lui l'ha conclusa: perfetto il dai e vai con Lookman, che ha pescato perfettamente il compagno in area come aveva fatto nel primo tempo con De Ketelaere, guardando entrambi battere Di Gregorio.