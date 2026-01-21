Nella giornata di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, si è svolto il consiglio federale straordinario, convocato con urgenza dopo la richiesta avanzata dalla Lega Serie A al termine dell’assemblea dei club di lunedì.Il consiglio federale ha preso atto della proposta di revisione delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali) formulata dalla Lega relative al calciomercato, sottoposta a votazione.Di seguito tutti i dettagli e l'esito del consiglio.
Non cambiano le norme dopo il Consiglio Federale: il mercato del Napoli resta a saldo zero
NON CAMBIANO LE NORME NOIF
Come riferito da Calcio&Finanza, la proposta non ha raggiunto l’unanimità: come noto, sono stati sedici i voti favorevoli, uno contrario (Milan) e tre gli astenuti (Inter, Juventus e Roma). Di conseguenza le norme NOIF non cambieranno.
IL MERCATO DEL NAPOLI RESTA A 'SALDO ZERO'
La mancata unanimità di fronte alla proposta di modificare le norme d'accesso al mercato, dunque, non andrà a mutare la situazione del Napoli.
Il cliub partenopeo resta vincolato al mercato a saldo zero durante la sessione invernale dei trasferimenti e con ogni probabilità la situazione non cambierà fino alla chiusura di questa finestra di calciomercato.
LA RICHIESTA DI DE LAURENTIIS
Aurelio De Laurentiis sta portando avanti da tempo una battaglia contro gli attuali parametri che hanno portato al mercato a saldo zero per il Napoli.
Il presidente aveva chiesto di poter utilizzare l'abbonante liquidità accantonata dalla sua società negli anni per sistemare le cose e tornare ad operare regolarmente sul mercato fin da subito senza aspettare l'estate.
Il consiglio federale straordinario, richiesto e ottenuto, non ha però portato al risultato sperato.
PERCHÈ IL NAPOLI HA IL MERCATO A SALDO ZERO
Ma perché il Napoli ha il mercato a saldo zero e cosa significa?
La società campione d'Italia non ha rispettato lo 0.8 dell’indicatore del costo del lavoro allargato, ossia quello tra fatturato e costo del personale.
Di fatto al momento il Napoli non può operare sul mercato se non prima di aver liberato risorse dello stesso valore degli eventuali acquisti.
Una situazione che di fatto ha bloccato Manna, impedendogli di soddisfare le richieste di Conte.
