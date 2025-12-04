Pubblicità
nkunku milanGetty Images
Nino Caracciolo

Nkunku non riesce a prendersi il Milan: Allegri cambia ancora volto all'attacco rossonero

Il francese fatica a imporsi in rossonero e Allegri cambia ancora volto all’attacco del Milan nel match di Coppa Italia contro la Lazio. Ma quali sono le difficoltà principali di Nkunku?

Christopher Nkunku e il Milan, storia di un amore che fatica a scoccare. Eppure i presupposti per una storia ricca di soddisfazioni c’erano tutti: i rossoneri che sborsano una cifra importante per vestirlo di rossonero e la voglia di riscatto del ragazzo dopo gli anni difficili al Chelsea.

I primi mesi dell’avventura in rossonero dell’attaccante francese si sono però rivelati decisamente più complicati del previsto.

Il francese, ancora a secco in campionato, sta faticando a imporsi, tanto che Allegri contro la Lazio in Coppa Italia non sembra intenzionato a puntare su di lui, almeno dall’inizio.

  • FUORI FORMA

    Nkunku è arrivato al Milan nelle ultime ore del mercato estivo in evidente ritardo di condizione, visto che con il Chelsea si è allenato poco. Il francese ha sfruttato i primi mesi della sua avventura in rossonero per cercare di rimettersi in forma. Quando siamo ormai a dicembre però Nkunku non è ancora riuscito a mostrare il meglio di sé.

  • 1 SOLO GOAL IN STAGIONE

    Fino a questo momento della stagione, Nkunku ha collezionato 9 presenze in Serie A (solo 3 da titolare, compresa l’ultima proprio contro la Lazio) e 1 in Coppa Italia contro il Lecce, gara nella quale ha realizzato l’unica rete della sua avventura in rossonero. Troppo poco per un calciatore con il suo talento.

  • PROBLEMA ANCHE TATTICO?

    Ma come mai Nkunku fatica così tanto a imporsi nel Milan? La sensazione è che, oltre a una condizione fisica non ancora del tutto ottimale, il francese sia al centro di un equivoco tattico: Nkunku è una prima punta con caratteristiche atipiche, che ama partire da sinistra e svariare molto. Per dare il meglio di sé però deve essere molto sollecitato nel corso della gara, cosa raramente accaduta fino a questo momento.

  • ALLEGRI CAMBIA ANCORA

    Titolare nell’ultima di campionato contro la Lazio, ma in panchina sempre contro i biancocelesti nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia di questa sera. Allegri infatti sembra intenzionato a schierare Loftus-Cheek alle spalle dell’unica punta Leao, con Nkunku possibile arma a gara in corso.

Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL