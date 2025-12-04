Nkunku non riesce a prendersi il Milan: Allegri cambia ancora volto all'attacco rossonero

Christopher Nkunku e il Milan, storia di un amore che fatica a scoccare. Eppure i presupposti per una storia ricca di soddisfazioni c’erano tutti: i rossoneri che sborsano una cifra importante per vestirlo di rossonero e la voglia di riscatto del ragazzo dopo gli anni difficili al Chelsea.
I primi mesi dell’avventura in rossonero dell’attaccante francese si sono però rivelati decisamente più complicati del previsto.
Il francese, ancora a secco in campionato, sta faticando a imporsi, tanto che Allegri contro la Lazio in Coppa Italia non sembra intenzionato a puntare su di lui, almeno dall’inizio.