Nkunku non riesce a prendersi il Milan: Allegri cambia ancora volto all'attacco rossonero

Nkunku è arrivato al Milan nelle ultime ore del mercato estivo in evidente ritardo di condizione, visto che con il Chelsea si è allenato poco. Il francese ha sfruttato i primi mesi della sua avventura in rossonero per cercare di rimettersi in forma. Quando siamo ormai a dicembre però Nkunku non è ancora riuscito a mostrare il meglio di sé.