Il difensore spagnolo è in colloqui avanzati per il trasferimento all'Al-Ittihad: tempo fa era stato accostato all'Inter.

Si appresta a salutare il calcio europeo Nacho Fernandez, colonna del Real Madrid in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

La sua carriera dovrebbe proseguire in Arabia Saudita, precisamente all'Al-Ittihad, club in cui peraltro militano N'Golo Kanté e Karim Benzema.

Trattativa ben avviata che lascia fuori dai giochi l'Inter, a cui Nacho era stato accostato in passato nell'ottica del rafforzamento della difesa da parte del club nerazzurro.