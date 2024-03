Nicola Berti quasi in lacrime durante Atletico Madrid-Inter: la reazione dopo il rigore sbagliato da Klaassen

L'ex bandiera nerazzurra, presente al Civitas Metropolitano, non ha nascosto la propria tristezza. Così come Christian Vieri.

Doveva essere una serata di gloria. L'Inter qualificata ai quarti di finale di Champions League, con il sogno di arrivare in finale per la seconda stagione consecutiva. E invece, nulla di tutto ciò.

Ha segnato Depay a tre minuti dalla fine dei tempi regolamentari, ha vinto l'Atletico Madrid ai calci di rigore. E per l'Inter sono state lacrime. Non solo metaforiche.

Nicola Berti è stato chiaramente uno dei più colpiti dall'eliminazione. E del resto in pochi, tra gli ex calciatori e quelli attuali, incarnano alla perfezione l'interismo come lui.