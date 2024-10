Tutti parlano di Nico Paz, tifosi e social impazziti: prestito e recompra, quello che c'è da sapere tra Como e Real Madrid

Como vs Parma Calcio 1913

Dopo le gare da protagonista in maglia Como, Nico Paz ha esordito con l'Argentina fornendo un assist per Leo Messi.

Il nuovo gioiello sudamericano della Serie A ha un nome, Nicolas, e un cognome, Paz. L'argentino, nato in Spagna ma figlio dell'ex calciatore Pablo, sta mostrando tutte le qualità di cui si è parlato un po' di tempo fa, quando il ventenne faceva parte del Real Madrid.

Le giocate in maglia Como, la sua attuale squadra, hanno convinto il selezionatore tecnico Campione del Mondo, Scaloni, a chiamarlo in prima squadra per le ultima gare di qualificazione al Mondiale, compiendo così l'ultimo passo di una crescita costante ma soprattutto rapidissima.

Nelle ultime settimane, del resto, Paz è passato dall'essere una possibile sorpresa del Como ad essere il ragazzo con tutti gli occhi addosso, capace di fornire un assist a Messi nella partita d'esordio giocata in maglia Argentina, contro la Bolivia.