Nico Paz apre l'addio al Como: "Non so se resto". Gli scenari sul futuro dell'argentino, le parole di Morata e Di Maria e cosa succede col Real Madrid

Al termine della vittoria per 1-3 del Como sul campo della Fiorentina in CoppaItalia, Nico Paz ha lasciato aperti interrogativi pesanti sul proprio futuro.
Dopo il successo storico, che regala alla formazione lariana la possibilità di disputare i quarti di finale 40 anni dopo la prima e unica volta finora, il classe 2004 ha ammesso di non sapere se resterà sul Lago.
Nel frattempo continuano a rimbalzare le indiscrezioni su un possibile addio e in particolare su un possibile ritorno al Real Madrid, che detiene ancora il diritto di recompra sul cartellino del gioiello argentino.
La sua stagione straordinaria, le parole del direttore sportivo del Como Ludi, la battuta di Morata e gli elogi di Angel Di María alimentano un caso che può diventare centrale nel mercato del club lombardo dei prossimi mesi.