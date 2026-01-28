Nico Paz apre l'addio al Como: "Non so se resto". Gli scenari sul futuro dell'argentino, le parole di Morata e Di Maria e cosa succede col Real Madrid

Intervistato da AS, Angel Di María ha dichiarato di seguire con grande attenzione la crescita di Paz, elogiandone il potenziale, il livello di gioco e l’impatto sulla stagione del Como.

“Ha un enorme potenziale di crescita. Lo seguo regolarmente e il suo livello è altissimo. Sta giocando in modo spettacolare e mostra segnali di miglioramento continuo, portando tanta gioia all’Argentina”.

L’ex Juventus ha definito il connazionale “spettacolare” e in costante miglioramento, aggiungendo che stare al Como lo sta aiutando a crescere in sicurezza e rendimento.

Riguardo a un possibile ritorno al Real Madrid, ha però invitato alla prudenza, ricordando che i Blancos dispongono già di molti giocatori di alto livello e che riportarlo per relegarlo in panchina non sarebbe un passo corretto.

“Sì, sicuramente. Il problema è che il Real Madrid ha molti buoni giocatori, e portarlo qui solo per lasciarlo in panchina non è una buona idea. Stare al Como gli sta facendo molto bene; è sicuro di sé, è anche migliorato rispetto alla scorsa stagione, e sono molto contento per lui. Avrà la possibilità di giocare per un grande club”.