Nico Gonzalez titolare e in goal con l'Argentina: infortunio alle spalle, buone notizie per la Juventus di Thiago Motta

Il calciatore bianconero è andato in rete nella sfida tra Colombia e Argentina: sarà a disposizione di Thiago Motta per Empoli-Juventus di Serie A.

Buone notizie per la Juventus di Thiago Motta. Dopo il forfait di Francisco Conceicao, nei giorni scorsi il club bianconero ha registrato anche lo stop di Nico Gonzalez, che si è fermato in occasione della sfida tra Argentina e Cile.

Il calciatore ex Fiorentina ha chiesto il cambio a causa di un problema al tallone, alzando bandiera bianca nel corso del match.

Una notizia che aveva allarmato la Juventus, che ha tenuto il fiato sospeso in attesa di notizie sulle condizioni di Nico Gonzalez in vista del tour de force che partirà sabato contro l’Empoli allo stadio Castellani e che vedrà i bianconeri impegnati tra campionato e Champions League.

Nella sfida di Barranquilla contro tra Colombia e Argentina, Nico Gonzalez è sceso in campo dal primo minuto ed è andato in goal al termine di un’azione personale conclusa con il tocco con il sinistro per beffare il portiere avversario Vargas in uscita.