Paraguay vs Argentina

Il giocatore della Juventus era stato convocato ma salterà le due gare di novembre con l'Argentina, resta in Italia.

Nico Gonzalez non prenderà parte alle gare dell'Argentina in programma a novembre per le qualificazioni ai Mondiali.

Il giocatore della Juventus era stato inserito un po' a sorpresa da Scaloni nell'elenco dei convocati, ma non partirà per raggiungere l'Albiceleste.

Secondo quanto riporta 'TyC Sports' l'ex viola deve ancora recuperare dopo l'ultimo infortunio che lo ha tenuto fuori per parecchie settimane.