Nico Gonzalez da valutare in vista di Juventus-Fiorentina: salta la sfida da ex?

Allenamento individuale per Nico Gonzalez: la sua presenza in Juventus-Fiorentina è in dubbio. Recuperati Koopmeiners, Danilo e Douglas Luiz.

Ha ritrovato il goal a Monza dopo la lunga assenza per un infortunio muscolare, a pochi giorni da una sfida per lui non banale: Nico Gonzalez rischia però di non poter prendere parte a Juventus-Fiorentina.

Domenica alle ore 18, in quel dell'Allianz Stadium, l'argentino potrebbe alzare bandiera bianca: secondo quanto riportato da 'Il Bianconero', infatti, è in dubbio la sua presenza in campo.

Per Thiago Motta, però, anche qualche notizia positiva relativa al recupero di più di una pedina fondamentale per lo scacchiere tattico.