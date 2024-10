Nicki Bille, dalla Serie A al carcere: arrestato per un furto da 20 euro

L'ex calciatore danese è stato arrestato per furto violento in un supermercato: in Italia ha giocato con Reggina, Martina e Lucchese.

Nicki Niels Bille Nielsen, calciatore danese con trascorsi in Serie A e in altri campionato europee, è stato coinvolto in un nuovo episodio che ha avuto pesanti conseguenze.

Il 36enne attaccante, un tempo promessa del calcio internazionale, è finito in carcere in Danimarca dopo essere stato arrestato per un furto violento in un supermercato. Il bottino, di appena 20 euro, gli è costato caro, segnando un ulteriore punto di rottura nella sua già travagliata carriera.

L’arresto è avvenuto a seguito di un’aggressione ai danni dei dipendenti del supermercato, che avevano cercato di fermarlo mentre rubava beni di scarso valore.

Bille, ormai lontano dai riflettori del calcio professionistico, dovrà ora affrontare una condanna detentiva, aggiungendo un altro capitolo buio alla sua vita privata e sportiva.