Neymar sempre più vicino al Santos: l'Al Hilal pensa a Vinicius, pronta una maxi offerta

L'ex attaccante di Barcellona e PSG è pronto a ripartire da dove tutto è iniziato: l'Al Hilal, nel frattempo, pensa a Vinicius per sostituirlo.

Ogni favola merita il suo lieto fine e Neymar sembra pronto a scrivere il proprio: il classe '92 è a un passo dal ritorno al Santos, il club dove è cresciuto e ha iniziato a incantare il mondo, prima di approdare al Barcellona.

L'esperienza in Arabia Saudita è stata tutt'altro che positiva, complice anche la rottura del legamento crociato che lo ha obbligato ai box per molto tempo.

La stella brasiliana torna dunque a casa, pronta per riniziare da zero: nel frattempo, però, l'Al Hilal pensa in grande per il futuro, con Vinicius Jr come primo nome sulla lista degli obiettivi.