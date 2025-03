Neymar chiude il cerchio e torna tra i convocati del Brasile: mancava da ottobre 2023

Il Ct Dorival Junior ha deciso di convocare l’attaccante per le sfide contro Colombia e Argentina: l’ultima presenza risale al 17 ottobre 2023.

A distanza di un anno e mezzo, Neymar è finalmente riuscito a chiudere il cerchio. L’attaccate oggi del Santos è stato infatti nuovamente convocato dalla nazionale brasiliana per gli impegni contro Colombia e Argentina, gare valide per le qualificazioni al prossimo campionato mondiale.

Un altro importantissimo tassello nel percorso di rinascita dell’attaccante ex Barcellona e Psg, che a fine gennaio ha messo fine alla sua avventura decisamente poco fortunata con l’Al-Hilal per far ritorno in Brasile, al Santos, club dove è cresciuto e dove è divenuto grande.

E grazie al quale, oggi, è riuscito a riconquistare la nazionale verdeoro. Dopo averlo inserito nei 52 pre-convocati, il Ct Dorival Junior ha deciso di puntare su Neymar, facendolo rientrare nell’elenco dei 23 convocati definitivi.