Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Newcastle United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

Tradotto da

Newcastle-Barcellona: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni

Le informazioni su Newcastle-Barcellona, ottavo di finale di Champions League: le formazioni e come seguire il match.

Pubblicità

Gli ottavi di finale della UEFA Champions League 2025/26 mettono a confronto Newcastle e Barcellona.

I Magpies di Eddie Howe hanno superato nettamente il Qarabag ai playoff trascinati dal talento di Gordon e arrivano dalla vittoria sul Manchester United in Premier League, firmata dalla fiammata di Osula.

I blaugrana di Hansi Flick, qualificati direttamente agli ottavi in virtù del piazzamento nella League Phase di Champions, sono in un ottimo momento: primi ne LaLiga, dove hanno vinto le ultime tre partite.

Tutte le informazioni su Newcastle-Barcellona: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Scopri le migliori offerteAbbonati a NOW

  • NEWCASTLE-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    Partita: Newcastle-Barcellona

    Data: martedì 10 marzo 2026

    Orario: 21.00

    Canale tv: Sky Sport (253), NOW

    Streaming: Sky Go, NOW

    • Pubblicità

  • FORMAZIONI NEWCASTLE-BARCELLONA

    NEWCASTLE (4-3-3): Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Joelinton, Tonali, Ramsey; Elanga, Gordon, Barnes. All. Howe.

    BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Araujo, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo; Pedri, Bernal; Lamine Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski. All. Flick.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE NEWCASTLE-BARCELLONA IN TV

    La sfida tra Newcastle e Barcellona sarà trasmessa in diretta tv da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport, numero 253.

    L'alternativa è offerta da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, tramite l'app per smart tv compatibili oppure utilizzando dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV: sarà necessario sottoscrivere il 'Pass Sport'.

  • NEWCASTLE-BARCELLONA IN DIRETTA STREAMING

    Newcastle-Barcellona sarà disponibile anche in diretta streaming su dispositivi come smartphone, tablet, pc e computer fissi:

    - per i clienti Sky c'è il servizio gratuito offerto dall'app Sky Go;

    - l'alternativa è offerta da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma: sarà necessario sottoscrivere il 'Pass Sport'.

  • Pubblicità
    Pubblicità

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
LaLiga
Barcellona crest
Barcellona
BAR
Siviglia crest
Siviglia
SEV
0