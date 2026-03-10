Newcastle-Barcellona: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni

La sfida tra Newcastle e Barcellona sarà trasmessa in diretta tv da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport, numero 253.

L'alternativa è offerta da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, tramite l'app per smart tv compatibili oppure utilizzando dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV: sarà necessario sottoscrivere il 'Pass Sport'.