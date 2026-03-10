Newcastle-Barcellona: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni

Gli ottavi di finale della UEFA Champions League 2025/26 mettono a confronto Newcastle e Barcellona.
I Magpies di Eddie Howe hanno superato nettamente il Qarabag ai playoff trascinati dal talento di Gordon e arrivano dalla vittoria sul Manchester United in Premier League, firmata dalla fiammata di Osula.
I blaugrana di Hansi Flick, qualificati direttamente agli ottavi in virtù del piazzamento nella League Phase di Champions, sono in un ottimo momento: primi ne LaLiga, dove hanno vinto le ultime tre partite.
Tutte le informazioni su Newcastle-Barcellona: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.
