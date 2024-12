Il Bayern Monaco perde Manuel Neuer: infortunio a una costola e 2024 finito per il portiere tedesco.

Assenza pesante tra le fila del Bayern Monaco che, nelle prossime uscite, dovrà fare a meno del suo capitano Manuel Neuer.

Il problema a una costola si è rivelato più grave del previsto: il 2024 dell'estremo difensore tedesco si è ufficialmente concluso, con tanto di arrivederci al nuovo anno.

Una perdita non di poco conto per Vincent Kompany, che dunque non lo avrà a disposizione per la trasferta europea contro lo Shakhtar Donetsk.