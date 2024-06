L'allenatore lascia la Reggiana ed è pronto all'avventura sulla panchina brianzola: i suoi principi di gioco e i giocatori chiave.

C'è un filo rosso, evidentemente, che collega i destini di Alessandro Nesta e Adriano Galliani: lo stesso che li ha riporterà insieme, dopo anni, in Lombardia, ma non a Milano. Poco distante, in verità: a Monza.

Perché l'ex difensore del Milan e della Nazionale sembra essere destinato a guidare i brianzoli nella nuova stagione di Serie A, ereditando la panchina da Raffaele Palladino.

Ma come giocano le squadre di Nesta? E come giocherebbe il suo Monza?