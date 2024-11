Nessuno come Lookman e Retegui in Serie A: l’Atalanta sogna con una coppia da Scudetto

L’Atalanta vola in campionato grazie anche alla prolificità di Retegui e Lookman: i due compongono una coppia perfetta e letale.

“Non è che ci vogliamo nascondere non parlando di Scudetto, ma siamo alla tredicesima giornata e l’unico pensiero che dobbiamo avere è quello di restare il più in alto possibile e cercare di vincere tutte quelle che possiamo. Altre cose non rientrano nei nostri pensieri, poi se andremo avanti così ci penseremo sicuramente”.

Musica e parole di Gian Piero Gasperini che sabato sera, commentando ai microfoni di ‘Sky’ la vittoria ottenuta dalla sua Atalanta sul campo del Parma, pur senza sbilanciarsi ha fatto capire che la sua squadra non solo è ambiziosa, ma punta a giocarsela con tutti.

Solo fino a pochi anni fa, accostare la Dea alla parola Scudetto avrebbe avuto un sapore quasi di ‘eretico’, ma oggi le cose sono cambiate e i risultati ottenuti, tanto oggi quanto nel passato, non possono non far pensare alla squadra orobica come una delle potenziali candidate al titolo.

L'articolo prosegue qui sotto

Magari non avrà il blasone di altre rivali, ma non ha neanche la pressione di dovercela fare ‘per forza’ e questo alla lunga può rappresentare un vantaggio.

Per tutto il resto non le manca nulla: gioco, qualità, forza ed una coppia offensiva che segna con una continuità impressionante.