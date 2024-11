Nessuno come Krstovic in Europa: l’attaccante del Lecce tira più di Haaland, Mbappé e Lewandowski

L’attaccante del Lecce è sorprendentemente primo in una speciale classifica: tira più dei big d’Europa, ma i goal in campionato sono pochi.

Due vittorie, tre pareggi e sette sconfitte. Dopo un inizio di stagione molto complicato, il Lecce ha deciso di voltare pagina.

Il club salentino infatti, nel corso della giornata di sabato, ha annunciato l’esonero di Luca Gotti e questo vuol dire che dopo la sosta, nell’importantissimo scontro diretto con il Venezia, ci sarà un altro allenatore alla guida della squadra.

Gotti ha pagato i risultati non positivi ed anche l’enorme difficoltà dei giocatori giallorossi nel trovare la via della rete.

Il Lecce ha il peggior attacco di tutta la Serie A e questo nonostante uno dei suoi giocatori, ovvero Nikola Krstovic, in una statistica in particolare sia riuscito sin qui a fare meglio di campioni di caratura mondiale come Haaland, Mbappé e Lewandowski.