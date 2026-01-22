Hauge, cresciuto nel settore giovanile del Bodo/Glimt, ha vestito i colori del club di Bodo a partire dal settore giovanile e successivamente in prima squadra dal 2016 al 2018 e dal 2019 al 2020: nel mezzo c'è stata la parentesi in prestito all'Aalesund.

Dopo aver vestito anche le maglie di Milan, Eintracht e Gent, è tornato al Bodo nell'estate del 2024: con i norvegesi ha collezionato 211 presenze ufficiali, impreziosite da 60 goal e 52 assist.