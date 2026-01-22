La grande sorpresa della due giorni di Champions League arriva direttamente dalla Norvegia.
Proprio così, perché il risultato più clamoroso della settima giornata della League Phase della massima rassegna continentale non può che essere la rotonda vittoria del Bodo/Glimt, capace di imporsi con il risultato di 3-1, davanti al proprio pubblico, contro il Manchester City di Pep Guardiola.
Un'impresa a tutto tondo da parte dei norvegesi nel contesto di una notte magica nella quale ha brillato anche una vecchia conoscenza della Serie A, ovvero Jens Petter Hauge.