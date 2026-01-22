Pubblicità
Pubblicità
FK Bodo/Glimt v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
Michael Di Chiaro

Nessuno come Hauge in Champions League: l'ex Milan meglio di Yamal e Olise, il dato è impressionante

L'ex Milan è on fire con la maglia del Bodo/Glimt: in goal contro il City (quarto centro nel torneo) è il giocatore con più dribbling completati in questa edizione della Champions League.

Pubblicità

La grande sorpresa della due giorni di Champions League arriva direttamente dalla Norvegia.

Proprio così, perché il risultato più clamoroso della settima giornata della League Phase della massima rassegna continentale non può che essere la rotonda vittoria del Bodo/Glimt, capace di imporsi con il risultato di 3-1, davanti al proprio pubblico, contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Un'impresa a tutto tondo da parte dei norvegesi nel contesto di una notte magica nella quale ha brillato anche una vecchia conoscenza della Serie A, ovvero Jens Petter Hauge.

  • L'EX MILAN IN GOAL

    Il classe 1999, che nella stagione 2020/21 ha vestito la maglia del Milan, è stato infatti protagonista assoluto del match: non a caso è stato proprio lui a realizzare il goal del provvisorio 3-0, poco prima dell'inutile squillo di Cherki.

    Per il talento norvegese si tratta del goal numero 4 in Champions nelle 7 partite sin qui disputate: oltre al sigillo contro il City, Hauge ha messo a referto anche una doppietta contro il Tottenham e una rete contro il Borussia Dortmund.

    • Pubblicità

  • RE DEI DRIBBLING IN CHAMPIONS

    Come riportato dai dati raccolti da WhoScored, Hauge è il calciatore con il maggior numero di dribbling riusciti in questa prima fase della Champions.

    Nelle prime sette giornate, l'ex Milan ha completato ben 26 dribbling, lasciandosi alle spalle gente del calibro di Lamine Yamal, Jeremy Doku e Michael Olise. Di seguito ecco la classifica con il maggior numero di dribbling riusciti sin qui in Champions.

    • 26 - Jens Petter Hauge
    • 25 - Michael Olise 
    • 21 - Lamine Yamal
    • 20 - Jeremy Doku
    • 19 - Leroy Sane
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I NUMERI DI HAUGE COL BODO/GLIMT

    Hauge, cresciuto nel settore giovanile del Bodo/Glimt, ha vestito i colori del club di Bodo a partire dal settore giovanile e successivamente in prima squadra dal 2016 al 2018 e dal 2019 al 2020: nel mezzo c'è stata la parentesi in prestito all'Aalesund.

    Dopo aver vestito anche le maglie di Milan, Eintracht e Gent, è tornato al Bodo nell'estate del 2024: con i norvegesi ha collezionato 211 presenze ufficiali, impreziosite da 60 goal e 52 assist.

  • L'ESPERIENZA AL MILAN

    Hauge ha vestito la maglia del Milan soltanto nella stagione 2020/21, quando i rossoneri lo prelevarono per 5 milioni dal Bodo/Glimt proprio dopo la sfida nei preliminari di Europa League dove l'attaccante andò a segno.

    In rossonero ha giocato 24 partite segnando 5 goal e confezionando 1 assist

  • Pubblicità
    Pubblicità
0