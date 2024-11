Nessuna emergenza in attacco, Giuntoli: “Contiamo sul recupero di Milik, a gennaio faremo qualcosa in difesa”

Cristiano Giuntoli parla delle linee guida che la Juve seguirà sul mercato a gennaio: “Il problema attaccante non sussiste”.

Una Juventus in formato sperimentale, almeno in attacco, quella che affronta il Milan nel tredicesimo turno di campionato.

L’assenza per infortunio di Vlahovic ha costretto Thiago Motta a rivedere i suoi piani e a disegnare per il match di San Siro una squadra senza punte di ruolo nell’undici titolare.

Nel corso delle ultime settimane, si è parlato molto della possibilità che la Juve possa intervenire sul mercato di gennaio per mettere a disposizione del suo allenatore un altro centravanti di ruolo, ma Cristiano Giuntoli, parlando ai microfoni di DAZN, ha spiegato che il problema in realtà non sussiste e che le priorità saranno altre.