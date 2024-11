Nessun infortunio per McTominay, giocherà Napoli-Roma: il centrocampista scozzese torna a disposizione di Conte

Sospiro di sollievo per il centrocampista, che ha subito una botta in occasione di Polonia-Scozia: ci sarà, come Lukaku, in Napoli-Roma.

Il Napoli può guardare con ottimismo alla sfida di domenica contro la Roma, valida per la tredicesima giornata di Serie A. Dopo alcune ore di apprensione, lo staff medico partenopeo ha confermato che Scott McTominay sarà regolarmente a disposizione di Antonio Conte, nonostante il lieve problema fisico accusato durante Polonia-Scozia. Un recupero che si somma a quello di Romelu Lukaku, rientrato in Italia dopo aver saltato l’ultima gara del Belgio per un’infiammazione al ginocchio ma a disposizione di Conte per il match contro i giallorossi di Ranieri. L'articolo prosegue qui sotto Per il tecnico azzurro, si tratta di due pedine fondamentali in una partita cruciale per la corsa al vertice.