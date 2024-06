Nessun giocatore della Juventus nei titolari di Spalletti: non accadeva dallo scorso millennio

Chiesa, Cambiaso, Fagioli e Gatti in panchina per la partita contro la Croazia: nessun bianconero nell'undici iniziale, è record.

Per la prima volta da oltre vent'anni, nei titolari dell'Italia non c'è un giocatore della Juventus. Tenendo conto di Mondiali ed Europei, infatti, le varie squadre azzurre di questo secolo hanno sempre avuto almeno un calciatore bianconero nell'undici iniziale: non per la sfida contro la Croazia.

Un match da record (in negativo) per la Juventus, sempre essenziale per i commissari tecnici che hanno avuto modo di allenare l'Italia ai Mondiali e agli Europei. Dopo aver schierato Chiesa nei match contro Albania e Spagna, Spalletti ha però lasciato in panchina l'esterno d'attacco per la gara contro la Croazia, al pari del compagno di squadra Cambiaso.

Allo stesso modo fuori anche Fagioli e Gatti, gli altri due giocatori della Juventus convocati da Spalletti per l'Europeo 2024 e per la terza volta in panchina nel corso del torneo tedesco.