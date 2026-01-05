Pubblicità
Neres infortunato, rischia di saltare anche Inter-Napoli: chi gioca al suo posto? Conte verso il rilancio di Lang

L'infortunio di David Neres contro la Lazio rischia di tenerlo fuori anche nel big-match contro l'Inter e le soluzioni per Conte sono poche. Probabile il rilancio di Lang che a questo punto dovrebbe restare.

La bella vittoria contro la Lazio ha lasciato in dote al Napoli anche l'ennesimo infortunio.

Antonio Conte infatti ha perso David Neres, costretto al cambio nel secondo tempo dell'Olimpico per un problema alla caviglia.

Lo stop del brasiliano peraltro rischia di essere piuttosto lungo e quasi certamente lo terrà fuori almeno per le prossime due partite di campionato, tra cui il big-match dell'11 gennaio in casa dell'Inter.

Un problema non da poco per Conte che deve fare già i conti con tante assenze in tutti i reparti: ma chi può giocare al posto di Neres?

    L'INFORTUNIO DI NERES

    Ma cosa si è fatto Neres contro la Lazio?

    Il brasiliano ha rimediato un problema alla caviglia da solo, senza nessun contrasto con gli avversari. Neres è così rimasto a terra molto dolorante e ha lasciato il prato sorretto a braccia.

    Uscendo dallo stadio, invece, l'esterno del Napoli ha avuto bisogno dell'ausilio delle stampelle per non poggiare a terra il piede. Segno che l'infortunio potrebbe non essere lieve.

  • QUANDO TORNA NERES

    Al momento non è possibile stabilire con esattezza i tempi di recupero dopo l'infortunio di Neres.

    In attesa degli esami strumentali, che chiariranno meglio la diagnosi, sembra comunque improbabile che il brasiliano possa scendere in campo sia mercoledì 7 gennaio contro il Verona che domenica 11 gennaio, quando il Napoli farà visita all'Inter.

    La speranza di Conte è ovviamente quella di riavere Neres al più presto anche perché l'ex Benfica stava attraversando un ottimo momento di forma.

  • CHI GIOCA AL POSTO DI NEREZ: L'OCCASIONE DI LANG

    Nelle prossime partite, però, come detto dovrà fare a meno di Neres e trovare un modo per sostituirlo.

    Considerate le tante assenze nei vari reparti l'unica vera soluzione a disposizione del tecnico senza stravolgere troppo l'aspetto attuale è rappresentata da Noa Lang.

    L'esterno nelle ultime uscite è tornato in panchina tanto che su di lui si sono intensificate le voci di un possibile addio già a gennaio.

    Ora però lo stop di Neres potrebbe concedergli una nuova occasione già contro il Verona e cambiare il suo destino al Napoli.

  • LE ALTRE OPZIONI PER SOSTITUIRE NERES

    Ma quali sarebbero le altre opzioni di Conte per sostituire Neres?

    Un'alternativa sarebbe l'avanzamento di Politano nel tridente con Di Lorenzo esterno destro. Ma attualmente il recupero di Beukema per le prossime partite è ancora incerto, dunque non ci sono difensori di piede destro a disposizione escluso Marianucci, che però è in uscita.

    La squalifica di Mazzocchi dopo l'espulsione rimediata contro la Lazio priva Conte di un'altra possibile soluzione sulla fascia destra contro il Verona.

    Sembra infine da escludere il ritorno alla difesa a quattro, sia per la mancanza di uomini che per l'ottimo rendimento del Napoli nelle ultime uscite con l'attuale assetto tattico.

