Neres infortunato, rischia di saltare anche Inter-Napoli: chi gioca al suo posto? Conte verso il rilancio di Lang

La bella vittoria contro la Lazio ha lasciato in dote al Napoli anche l'ennesimo infortunio.
Antonio Conte infatti ha perso David Neres, costretto al cambio nel secondo tempo dell'Olimpico per un problema alla caviglia.
Lo stop del brasiliano peraltro rischia di essere piuttosto lungo e quasi certamente lo terrà fuori almeno per le prossime due partite di campionato, tra cui il big-match dell'11 gennaio in casa dell'Inter.
Un problema non da poco per Conte che deve fare già i conti con tante assenze in tutti i reparti: ma chi può giocare al posto di Neres?