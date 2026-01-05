Neres infortunato, rischia di saltare anche Inter-Napoli: chi gioca al suo posto? Conte verso il rilancio di Lang

Ma cosa si è fatto Neres contro la Lazio?

Il brasiliano ha rimediato un problema alla caviglia da solo, senza nessun contrasto con gli avversari. Neres è così rimasto a terra molto dolorante e ha lasciato il prato sorretto a braccia.

Uscendo dallo stadio, invece, l'esterno del Napoli ha avuto bisogno dell'ausilio delle stampelle per non poggiare a terra il piede. Segno che l'infortunio potrebbe non essere lieve.