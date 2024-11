Il giornalista finlandese Juha Kanerva ha deciso di lasciare la giuria del Pallone d’Oro: è stato tra i tre a non dare un voto a Vinicius.

Quella del 2024 è stata un’edizione del Pallone d’Oro che passerà alla storia come una tra le più discusse di sempre.

Per mesi Vinicius Junior è stato considerato il favorito d’obbligo per la conquista del più importante riconoscimento individuale al quale un giocatore può ambire, ma poche ore prima della premiazione è trapelata la notizia che ad imporsi nella speciale classifica era in realtà stato Rodri.

Un risultato che ha generato moltissime polemiche e che, come noto, ha portato il Real Madrid ha decidere di disertare la cerimonia che si è tenuta a Parigi lo scorso 28 ottobre.

Ad un paio di settimane dalla premiazione, France Football ha reso note quelle che sono state le scelte dei 100 giornalisti chiamati a votare ed in particolare ha suscitato scalpore il fatto che tre di essi abbiano deciso di non inserire Vinicius tra le loro dieci scelte.

Uno di questi giornalisti, ha annunciato la decisione di lasciare la giuria del Pallone d’Oro.