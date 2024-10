La Nazionale che ha schierato tre 14enni titolari negli ultimi anni: Turks and Caicos sceglie giovanissimi portieri

Isole Turks e Caicos vs Anguilla

Samuel Harvey è solo l'ultimo portiere 14enne schierato dalla rappresentativa negli ultimi anni: "Dopo la prima sconfitta ho pianto".

Giocare tra i professionisti a 14 anni. Praticamente impossibile, nonostante qualche eccezione nel corso del tempo. In mezzo a ventenni, trentenni e quarantenni anche loro, scelti per rappresentare il proprio paese all'improvviso. L'eccezione che conferma la regola si allarga quando viene considerata la Nazionale di Turks and Caicos, capace di schierarne ben tre negli ultimi anni.

Territorio d'oltremare britannico, il gruppo di isole si trova in Nord America. La sua rappresentativa fa parte della Concacaf e dunque gioca nelle qualificazioni Mondiali del centro-nord America e nella Gold Cup, il torneo continentale che vede Stati Uniti e Messico come massime potenze locali.

Turks and Caicos è una delle rappresentative più piccole del mondo, nelle ultime posizioni del ranking FIFA. Una selezione che prova a migliorare anno dopo anno, nonostante i pochissimi abitanti (50.000) e il cricket come principale sport.