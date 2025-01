Napoli-Verona dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

SSC Napoli vs Hellas Verona

Il Napoli ospita il Verona nel ventesimo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Reduce dalla più che convincente vittoria ottenuta sul campo della Fiorentina nella sua prima uscita del 2025, il Napoli capolista si appresta a tornare in campo per affrontare il Verona nel ventesimo turno di Serie A.

Una sfida che mette ovviamente in palio punti importantissimi, visto che i partenopei, che hanno inanellato quattro vittorie nelle ultime quattro partite di campionato, sono chiamati a spingere sull’acceleratore per tenere le più dirette rivali a distanza (l’Atalanta ha una partita in meno, l’Inter due), mentre gli scaligeri devono provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione.

Proprio il Verona, messo alle spalle un periodo complicato, nelle ultime due uscite ha messo in cascina quattro punti importanti frutto della vittoria esterna sul campo del Bologna e del pareggio interno con l’Udinese.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero novantadue tra le due squadre: il bilancio complessivo sorride al Napoli in virtù dei quarantasei successi ottenuti, a fronte di ventisei pareggi e diciannove affermazioni del Verona.

In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.