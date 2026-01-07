Napoli-Verona 2-2, pagelle e tabellino: Bella-Kotchap, Niasse e Orban da applausi, Di Lorenzo, McTominay e Spinazzola suonano la riscossa, Buongiorno bocciato

Dopo 4 vittorie di fila tra Riad e campionato, il Napoli frena.

Merito del Verona, che si regala un primo tempo da applausi e sfiora l'impresa al Maradona, costringendo gli azzurri agli straordinari per confezionare una rimonta con una ripresa all'arrembaggio utile ad evitare il ko.

L'Hellas è ben messo in campo e si aggrappa al talento di qualche singolo oggettivamente sopra alla media come Orban, autore del provvisorio 0-2 dal dischetto (mani di un Buongiorno in difficoltà) e capace di mandare in crisi la difesa partenopea. Di Frese, invece, il goal del vantaggio scaligero: palla dentro di Niasse e inserimento da sinistra in area che sorprende Politano & co.

Il Napoli però non ci sta e, come detto, nel secondo tempo si getta all'assalto della trequarti veronese: McTominay 'ringrazia' Montipò uscito in ritardo e di testa - su corner di Lang - riapre un match ripreso nel finale da capitan Di Lorenzo, che gira sul primo palo un cross disegnato da uno dei neo entrati Marianucci. Nel mezzo, reti annullate a Hojlund (mani) e proprio a McTominay (fuorigioco).

I campioni d'Italia rallentano ma scampano ad una sconfitta che all'intervallo appariva dietro l'angolo, mentre i gialloblù possono mangiarsi le mani per un blitz che avrebbe assunto un peso capitale nella rincorsa salvezza della banda Zanetti.