McTominay Napoli.Getty Images
Claudio D'Amato

Napoli-Verona 2-2, pagelle e tabellino: Bella-Kotchap, Niasse e Orban da applausi, Di Lorenzo, McTominay e Spinazzola suonano la riscossa, Buongiorno bocciato

Il Napoli rimedia ad un primo tempo negativo rimontando 2 goal al Verona, ma gli azzurri rallentano: in goal Frese, Orban su rigore, McTominay e Di Lorenzo. Reti annullate a Hojlund e allo scozzese.

Dopo 4 vittorie di fila tra Riad e campionato, il Napoli frena.

Merito del Verona, che si regala un primo tempo da applausi e sfiora l'impresa al Maradona, costringendo gli azzurri agli straordinari per confezionare una rimonta con una ripresa all'arrembaggio utile ad evitare il ko.

L'Hellas è ben messo in campo e si aggrappa al talento di qualche singolo oggettivamente sopra alla media come Orban, autore del provvisorio 0-2 dal dischetto (mani di un Buongiorno in difficoltà) e capace di mandare in crisi la difesa partenopea. Di Frese, invece, il goal del vantaggio scaligero: palla dentro di Niasse e inserimento da sinistra in area che sorprende Politano & co.

Il Napoli però non ci sta e, come detto, nel secondo tempo si getta all'assalto della trequarti veronese: McTominay 'ringrazia' Montipò uscito in ritardo e di testa - su corner di Lang - riapre un match ripreso nel finale da capitan Di Lorenzo, che gira sul primo palo un cross disegnato da uno dei neo entrati Marianucci. Nel mezzo, reti annullate a Hojlund (mani) e proprio a McTominay (fuorigioco).

I campioni d'Italia rallentano ma scampano ad una sconfitta che all'intervallo appariva dietro l'angolo, mentre i gialloblù possono mangiarsi le mani per un blitz che avrebbe assunto un peso capitale nella rincorsa salvezza della banda Zanetti. 

  • PAGELLE NAPOLI

    Numerose insufficienze in casa Napoli: su tutte quelle di un Buongiorno bocciato in retroguardia, di un Politano spento e di un Elmas impalpabile tra le linee (5 per tutti). Di Lorenzo, McTominay e Spinazzola (super il suo ingresso) suonano la riscossa e propiziano la remuntada: 6,5, 6,5 e 6,5. Hojlund (5,5) nel primo tempo sbaglia tutto, ma compensa con una ripresa da gladiatore.

  • PAGELLE VERONA

    Montipò (5) colpevoli su entrambi i goal azzurri, prestazione granitica da parte di Bella-Kotchap e Niasse (7 e 7), Orban scatenato in attacco (7). Frese segna e si propone (7 anche per lui), Valentini (6,5) promosso alla pari di Bernede (6,5), Giovane (5,5) nel recupero si divora il 2-3 con un pallonetto fuori misura.

  • TABELLINO NAPOLI-VERONA

    NAPOLI-VERONA 2-2

    Marcatori: 17' Frese (V), 28' rig. Orban (V), 54' McTominay (N), 82' Di Lorenzo (N)

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5,5; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 5,5, Buongiorno 5; Politano 5, Lobotka 5,5, McTominay 6,5, Gutierrez 5,5 (55' Spinazzola 6,5); Elmas 5 (62' Marianucci 6), Lang 5,5 (76' Lucca sv); Hojlund 5,5. All. Conte.

    VERONA (3-5-2): Montipò 5; Nunez 6, Bella-Kotchap 7, Valentini 6,5; Bradaric 6 (78' Nelsson sv), Niasse 7 (86' Serdar sv), Gagliardini 6, Bernede 6,5, Frese 7; Sarr 6 (64' Giovane 5,5), Orban 7 (86' Mosquera sv). All. Zanetti.

    Arbitro: Marchetti

    Ammoniti: Orban (V), Bradaric (V), Bella-Kotchap (V)

    Espulsi: nessuno

0