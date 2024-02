Napoli-Verona 2-1, cronaca, tabellino e voti: super Kvaratskhelia, Hellas rimontato nel finale

Una prodezza di Kvaratskhelia regala la vittoria al Napoli, andato sotto per merito di Coppola e pervenuto al pari con un autogoal di Dawidowicz.

Il Napoli vince, ma che fatica contro il Verona. A decidere la sfida è una magia di Khvicha Kvaratskhelia, che timbra il 2-1 e fa il paio col provvisorio pari giunto grazie ad un autogoal di Dawidowicz su tiro di Ngonge dopo il vantaggio Hellas firmato da Coppola.

Prestazione a due volti quella degli azzurri, che regalano un primo tempo propositivo e di buona intensità dove a negare il goal agli uomini di Mazzarri è soltanto un super Montipò.

Discorso diverso nella ripresa, in cui il Verona unisce ordine tattico a voglia di provarci e sfrutta il blackout dei campioni d'Italia, che soffrono e vanno sotto per merito del difensore di Baroni.

I cambi, con Lindstrom e Ngonge, ravvivano la manovra offensiva del Napoli che su un'iniziativa confezionata dal danese e dal belga rimettono in piedi il match, trovando poi nella gemma di Kvara nel finale il goal del successo con cui ricandidarsi prepotentemente nella corsa Champions e far esplodere il 'Maradona'. Per l'Hellas, protagonista di un'ottima prova, rimpianti ed una classifica che resta complicata.