Napoli-Verona 2-0, pagelle e tabellino: Anguissa lotta e segna, Neres imprendibile, Di Lorenzo totale, bene Tengstedt, Sarr impalpabile

Uno sfortunato autogoal di Montipò su un tiro di Di Lorenzo spiana la strada al Napoli, che sugella i 3 punti grazie ad Anguissa: +4 sull'Inter.

Napoli a +4 sull'Inter e +5 sull'Atalanta aspettando i recuperi delle rivali.

La prima di ritorno consegna gli azzurri sul pezzo nel consolidare il primato in classifica, grazie al successo per 2-0 ottenuto contro un Verona che resta appena sopra alla zona retrocessione.

A mettere in discesa la strada per la squadra di Conte, alle prese col tormentone Kvara (rimpiazzato da un Neres confermatosi in palla), è un rocambolesco autogoal di Montipò dopo 5 minuti di gioco: Lukaku apparecchia per Di Lorenzo che dal limite disegna un sinistro a giro, palla contro il palo e successivamente sul capo del portiere scaligero, terminata in fondo al sacco.

Il Napoli produce ma pecca in precisione negli appoggi e si divora il raddoppio in un paio di circostanze, scricchiolando in difesa sulle ripartenze di un Hellas sorretto dall'ottimo Tengstedt. In avvio di ripresa, però, il Verona capitola ancora: a prendersi la scena è Anguissa, capace di prepararsi un mancino potente dai 25 metri che fulmina Montipò e vale il 2-0.

Match congelato (mai termine più adatto vista la serata polare del 'Maradona') e per i partenopei altri 3 punti in cascina, tradotti nell'ennesimo guanto di sfida lanciato alle rivali nella corsa al tricolore.